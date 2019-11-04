日韓領導人交談11分鐘　重申對話解決問題

日韓外交風波未解決之際，日本首相安倍晉三及南韓總統文在寅在泰國曼谷出席東盟峰會。南韓總統府青瓦台周一（4日）表示，文在寅當天與安倍晉三單獨交談11分鐘，形容會面氣氛良好；二人前一天亦一起拍攝集體合照，曾經帶笑寒暄，但沒有交談。

青瓦台指文在寅與安倍晉三會面的氣氛非常友好及嚴肅，但強調這是「雙邊交談」而非正式會談。二人同意兩國關係的重要性，並重申透過對話解決雙邊議題的原則；他們同時希望雙方透過各自的外交部門，就取得重大進展想出方案。文在寅又建議審視是否有必要展開高級別磋商，安倍晉三則同意利用所有可行的方法，探討解決方案。

東盟峰會與會領導人及配偶前一天拍攝合照，文在寅夫婦與安倍晉三夫婦並肩站着。二人在合照前微笑握手，之後各自看向其他地方，韓媒形容他們再上演「8秒會面」。

這是繼今年6月在日本大阪的二十國集團（G20）峰會短暫相遇後，日韓領導人時隔4個月再碰頭；對上一次正式會談追溯至去年9月，當時他們在美國紐約出席聯合國大會。

日韓因二戰強徵勞工賠償問題交惡，日本率先對韓採取限制貿易措施，觸發兩國爆發貿易戰；南韓其後報復日本，宣布終止兩國簽署的軍事情報保護協定。