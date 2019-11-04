人蛇集團疑用私校　合法帶越南人入境做黑工

英國貨櫃人蛇39死慘案，警方相信死者全屬越南籍。英媒調查發現，有人蛇集團疑利用英國由私立學校贊助的學生簽證，讓越南青少年入境，但當他們繳付一個學期學費後，通常會失蹤，相信部分人改往美甲店及大麻場打黑工，有人甚至成為妓女。教育工作者直指這是漏洞，憂慮成為性販賣途徑。

《泰晤士報》周一（4日）報道，人蛇集團懷疑利用毋須通過英文能力測試的學生簽證Tier 4，把越南人合法帶到英國，年紀最小的只有15歲。調查發現，過去4年至少有21名越南人向英國私校繳交5000英鎊至1萬英鎊（約5萬至10萬港元）後失蹤，大部分是女性。

報道指，其中一些個案來自倫敦西部的Chelsea Independent College，該校有8名越南籍學生繳付2.5萬英鎊（約25萬港元）學費後失蹤。有該校前職員表示，一名女學生晚上從走火通道逃走，引起教職員恐慌；其營運集團直指學校變成有組織犯罪活動的目標。

伍斯特郡亦有類似情況，一名15歲來自越南廣寧省的女生2017年9月入學，但聖誕假後失蹤，逾一年後被發現在約克郡一間美甲店打工。有前校長表示相繼有越南籍女學生失蹤，令人警惕可能是性販賣。

涉事學校均已向警方及內政部通報情況，內政部發言人表示，兒童的安全及福祉是簽發任何兒童學生簽證的重要考慮因素之一，申請人必須提供家長及充分的兒童照顧安排。內政部共批准666間私校資助海外學生申請簽證，2017年有220名越南人獲批Tier 4簽證。