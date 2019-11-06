2024巴黎奧運村　龐大建造工程啟動

法國政府啟動2024巴黎奧運村龐大建造工程，地點位於國內最貧困地區，藉此振興區內經濟。

總理菲利普和巴黎市長伊達戈，周一（4日）在巴黎北面郊區聖圖安市出席2024巴黎奧運村建造工程啟動儀式。奧運村建成後將接待15000名運動員和官員。該市所屬的塞納聖德尼省多年來處於貧困，備受忽視，區內氣氛亦緊張。

官方企圖利用奧運村計劃為該省振興經濟，但建造工程龐大，同時需要遷移大批居民、學校和公司；工程預計為期3年，政府計劃在奧運過後，把該區重新建設，提供3000個住所和增加體育設施。

因奧運村建造工程而需遷移的，包括20間公司、3間學校、1間酒店、一所學生宿舍和一個外國勞工宿舍。反對人士之前舉行過多次抗議，其中外勞宿舍代表迪阿魯表示，他們在這裏已居住40年，現在無家可歸。官方承諾在2022年完成兩個屋苑來收容受影響居民，但他們拒絕搬入臨時住所。

2024巴黎奧運的營運預算為68億歐元（約590億港元），其中15億歐元（約130億港元）來自國家。