今解散國會展開選戰　約翰遜促特朗普撤銷部分關稅

英國提前下月大選，將在當地時間周三（6日）正式揭開選戰序幕，首相約翰遜計劃在競選大會爭取選民支持，承諾在未來數星期內完成脫歐。另外，約翰遜與美國總統特朗普通電話，促請對方撤銷包括蘇格蘭威士忌在內的部分商品關稅。

報道指，約翰遜周三宣布解散國會後，料官式拜訪英女王伊利沙伯二世，隨後返回唐寧街展開競選工程，並在集會上發表講話。報道引述部分演講摘要指，約翰遜會在發言中表示：「我不想（提前）選舉，沒有任何首相希望提前選舉，尤其在12月。…但我們別無選擇，只有在未來數周內完成脫歐，我們才能聚焦在服務英國人民。」

在野工黨黨魁郝爾彬同樣於當日舉行競選集會，英媒引述部分他的發言，指他不會對脫歐及大選袖手旁觀，承諾會成為一個「對人民敞開大門的首相」，為國家帶在真正改變。民調顯示，約翰遜所屬的保守黨大幅領先工黨，約翰遜希望政黨在大選贏下過半數議席，以爭取完成脫歐。

另一方面，唐寧街發言人周二（5日）表示，約翰遜促請特朗普解除部分歐盟出口至美國的商品關稅，並希望對方不要對汽車徵收關稅。白宮則指，二人亦討論一旦英國脫離歐盟，英美將致力通過強而有力的雙邊自由貿易協定。