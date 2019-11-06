女背包客失蹤遇害　疑犯被揭案後處理有條不紊

英國年輕女背包客米蘭（Grace Millane）去年在新西蘭奧克蘭被殺，遭藏屍行李箱棄於荒郊。案件周三（6日）在奧克蘭高等法院開審，庭上首次披露案情細節。27歲男疑犯姓名被法庭禁止公開，他仍否認謀殺控罪，但被檢方質疑有預謀地犯案。米蘭的父母亦有出庭旁聽。

案情指，米蘭於事發當晚與交友軟件Tinder認識的男被告見面，之後在被告住所送命。對於曾多次改口供的被告，聲稱是在「雙方同意性行為」期間意外勒斃死者，檢方質疑被告砌詞狡辯，因為他事發後未有嘗試為死者急救或報警，更觀看色情片及拍下死者私密照，甚至購買清潔用具及行李箱，租用一部地氈清潔機及汽車等。

檢方另強調，被告對米蘭的死亡不感到悲傷，還能冷靜及有條不紊地清除與對方的聯繫痕迹，甚至連棄屍地點亦曾是上網搜索的「Waitakere Ranges」。

審訊預計持續至少4周，將傳召40名證人出庭作證。米蘭與男被告上年12月1日，在奧克蘭中部逛酒吧時的閉路電視片段，將於周四（7日）在庭上播放。由7女5男組成的陪審團須裁決被告是有意謀殺米蘭、還是意外把對方勒死。