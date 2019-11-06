金正恩叔父任駐外大使30多年　傳將被召回

有指北韓領袖金正恩即將召回金平日（小圖）。（互聯網）

南韓國家情報院表示，北韓前國家領導人金正日同父異母的弟弟、北韓駐捷克大使金平日，以及金平日的姐夫、北韓駐奧地利大使金光燮即將被召回北韓。這是他們駐外30多年來首次正式召返北韓。

據南韓政府有關人士指，北韓駐外大使的任期一般為3至4年，但金平日和金光燮從上世紀80年代開始一直在海外擔任北韓駐外大使。金平日是北韓開國領袖金日成的次子，生於1954年，比兄長金正日小12歲。金平日是金日成與第二任夫人金聖愛的長子，金正日則是金日成與第一任夫人金正淑所生。1974年金正日被確定為接班人以後，金平日一家作為白頭山血統的分支，也變得比較低調。

金平日1988年首先被任命為北韓駐匈牙利大使，此後陸續擔任過北韓駐保加利亞、芬蘭、波蘭大使，2015年就任北韓駐捷克大使。金平日外貌酷似其父親，乍看像是年輕時的金日成。

另外，南韓國防部國防情報本部長金永煥周三（6日）出席國會對國防情報本部、國軍網絡作戰司令部的國政監查會時稱，北韓利用導彈發射車直接發射洲際彈道導彈（ICBM）的相關技術尚不完備，推翻了上月的說法。另外，就北韓上月31日發射超大型火箭炮一事，金永煥認為它為彈道導彈，而非超大型火箭炮。