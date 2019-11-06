巴格達迪生前表現焦慮　生怕下屬背叛

回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）領袖巴格達迪上月底在美軍於敍利亞的軍事行動中，引爆炸彈背心喪生。巴格達迪外父女兒的丈夫賽義特近2年曾數次跟巴格達迪見面，直至今年6月被捕為止。他近日受訪，形容巴格達迪生前表現焦慮，並對下屬不信任。另外，土耳其總統埃爾多安周三（5日）表示，軍方已捉拿巴格達迪其中一名妻子，據指他有4名妻子。

賽義特接受阿拉伯衞星電視台的訪問上周播出，他指巴格達迪十分神經質，經常踱步徘徊，又覺得IS的地區首長背叛他。賽義特指巴格達迪的活動範隨着IS的控制範圍縮小而變得愈來愈狹窄；他行走時戴上炸彈皮帶，睡覺時亦會擺放一條在附近，他又強迫下屬要穿戴炸彈皮帶。賽義特又指巴格達迪從未使用過手機，但他一名幕僚就有使用智能手機。

賽義特指巴格達迪在壓力下，糖尿病變嚴重，需定時檢測血糖和服用胰島素。賽義特今年6月被伊拉克當局拘捕，之前提供了不少有關巴格達迪行蹤的情報，被視為協助追蹤巴格達迪的其中一名關鍵人物。賽義特最後一次見巴格達迪是在敍利亞和伊拉克邊境的沙漠。後者經常會叫他將放在USB記憶體的訊息，交給伊拉克內的旗下將領。