維也納廣播交響樂團50周年　打破傳統首現女指揮

奧地利維也納以古典音樂之都馳名，屬當地三大交響樂團之一的維也納廣播交響樂團（ORF Radio Symphony Orchestra）周三（6日）迎來成立50周年的大日子。樂團當日舉行了一場特別音樂會慶祝，由63歲美國女子艾爾索普（Marin Alsop）擔任樂團首席指揮，打破了由男性壟斷指揮職位的傳統，屬奧地利首例。

全球只有4%的樂團指揮為女性，此情況在維也納亦是常見。艾爾索普自本年9月起接掌維也納廣播交響樂團，被視為是改變音樂界男女不平衡的一大進展。艾爾索普此前曾在英國般尼茅夫、美國巴爾的摩和巴西聖保羅擔任樂團首席指揮，她稱自己過往被音樂會承辦者選中，是因為別人單看名字時誤會她是男性。

不過，艾爾索普在維也納廣播交響樂團的經歷卻是另一番景象。樂團總監貝謝（Christoph Becher）表示，當他向樂團的音樂家提起艾爾索普的名字時，大家的反應都很熱烈。艾爾索普亦稱自己在維也納受到了「很溫暖的歡迎」。有專家指出，維也納音樂與表演藝術大學近日亦剛任命了200年來首名女性擔任院長，認為這些均顯示了音樂界正在改變的好迹象。