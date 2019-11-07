年輕夫婦涉氣槍發數十彈施虐　1歲子肺感染亡

日本福岡縣一對年輕夫婦去年涉嫌多次以氣槍，射向年僅1歲的親生兒子，導致他皮下出血及瘀傷，翌月更因肺感染身亡。夫婦否認曾以氣槍虐兒，反稱是另一名3歲兒子所為。惟警方認為二人的供詞難以置信，至周三（6日）拘捕他們。

案發去年11月下旬，24歲男疑犯常慶雅則當時與同齡妻子藍、3歲長子、1歲三子唯雅及3個月大的初生么女，住在福岡縣田川市，而次子2016年病死。常慶夫婦涉嫌以氣槍發射BB彈，多次命中唯雅，導致他臉部以至全身多處負傷。同年12月1日，藍報警稱唯雅心肺停止，送到飯塚市的醫院搶救，約1小時40分後不治。

雖然唯雅死於肺炎，但醫護人員在他身上發現數十個疑似彈痕，警方懷疑涉及虐兒。惟常慶夫婦受查時否認以氣槍攻擊兒子，又稱沒見過對方這樣做；常慶雅則被捕前更稱「是3歲長子用氣槍做的」。警方在他們的住宅檢獲多支步槍型氣槍，均需要雙手使用，認為3歲小童難以準確地拿着開槍。

此外，兒童福利部門去年1月，已發現常慶夫婦的長子臉上出現瘀腫，派職員家訪，但藍當時聲稱長子玩耍時撞到牆弄傷臉；由於沒發現虐兒的證據，最終沒有提供保護。警方去年12月已通報兒童福利部門，並要求把常慶夫婦的長子及么女交由當局保護。警方正調查常慶夫婦是否持續虐兒，以及其子的死亡內情。

一名住在附近的中學生表示，約一年前在常慶一家附近，常常聽到女子的咆哮聲及小孩的哭聲，很多時都在早上8時左右及黃昏時段聽到，形容「吵聲大得有回響，十分可怕」。