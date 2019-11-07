柬埔寨反對派流亡領袖擬回國　入境吉隆坡後被拘

流亡海外的柬埔寨反對派領袖桑蘭西（Sam Rainsy）及莫淑華（Mu Sochua），日前宣布將在周六（9日）國慶當日返國帶領示威，面臨拘捕。馬來西亞當局周四（7日）表示，莫淑華抵達吉隆坡後已被拘留。

桑蘭西創立的柬埔寨救國黨（CNRP）前年已被最高法院解散，但政府持續打壓該黨成員。曾任柬埔寨財長的桑蘭西誓言，將返國領導示威，以抗議總理洪森30多年來的一黨統治，形容對方是「殘暴的獨裁者」。他又在Twitter附上機票照片表示：「我周四（7日）將離開巴黎，周五（8日）抵達曼谷，準備在周六入境柬埔寨。」但泰國總理帕拉育表明，不准桑蘭西入境。

65歲的救國黨副主席莫淑華上周亦被泰國政府禁止入境，她其後轉往印尼雅加達，周三在當地召開記者會，宣布她準備與其他救國黨領袖在周六返回柬埔寨，並批評柬埔寨政府持續打壓。洪森政府要求印尼拘捕及遣返莫淑華，莫淑華轉往馬來西亞後被當局拘捕。馬國本周已拘捕兩名準備前往泰國的救國黨領袖。

馬來西亞外長賽義夫丁‧阿卜杜拉證實，莫淑華持美國護照入境該國後，在機場被截查，暫未決定是否把她遣返柬埔寨受審。阿卜杜拉稱收到遣返要求，但當局會自行考量；又強調馬來西亞是民主國家，但不會干預他國內政。

救國黨在2013年大選中獲得柬埔寨民眾支持，幾乎擊敗自1985年執政至今的洪森政權。洪森其後指控救國黨勾結外國勢力，企圖發動政變，前年底解散救國黨，為他去年大選掃除障礙。柬埔寨政府今年發動新一波打壓行動，已拘捕至少48名反對派人士。