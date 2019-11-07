經板門店驅逐北韓兇殺案疑犯出境　歷來首次

南韓政府周四（7日）表示，同日下午將2名越界南下的北韓兇殺案疑犯驅逐出境，是南韓首次通過板門店驅逐北韓居民。

南韓統一部發言人李相旻表示，2名北韓人均為20多歲的男性，他們承認在東部海域北方界線（NLL）附近海域殺害同一漁船上的16名船員後拋屍逃逸。韓方已於當天下午3時10分將2人通過邊境板門店送還朝方。韓方認為，具體犯罪情況的調查應由朝方進行。

南韓政府強調，由於2人涉犯殺人罪，不屬於政治犯和庇護對象，還可能對南韓國民的生命安全造成威脅，因此不能被視為國際法上的難民，經政府部門協商決定驅逐。該2人所乘坐的漁船將於周五（8日）交還朝方。

另外，南韓政府消息人士透露，韓美兩軍將於本月中旬實施規模較小的空中聯合演習，替代此前代號為「警戒王牌」的演習。聯演期間，韓美兩軍在各自演習後，聯合進行營級演習，將利用韓軍和駐韓美軍的指揮管控系統共享訓練情況，重點提高兩軍的相互操作能力。

另外，日本首相安倍晉三批評北韓近日試射武器，北韓周四反嘲對方為白痴和壞人，對北韓的合理自衞行動反應過敏。北韓指安倍曾表示希望跟領袖金正恩會面，但勸對方最好還是不要妄想能踏足平壤，又揚言會發射飛行物飛越日本上空。