傳俄已制訂報復措施　防美退出開放天空條約

美國總統特朗普上任接近3年以來，先後退出多個國際條約；而早前有消息指，特朗普有可能會退出讓美俄兩國得以在對方領空進行偵察飛行的《開放天空條約》。俄國傳媒周三（6日）報道，稱俄方已經擬訂好報復措放，以防止美國退出該條約。

開放天空條約2002年生效，目前有34個國家加入。該條約旨在建立簽署國之間的互信，容許會員國發出通知後，立即展開無武裝空中偵察飛行，以搜集彼此軍隊情報。而美俄這兩個世界核大國，都曾根據開放天空條約密切關注對方活動，然而上個月有指華府有意退出條約，民主黨曾因此去信國務卿蓬佩奧及防長埃斯珀反對。

到本周三，俄羅斯新聞社引述俄國一名外交部高級官員的話，警告華府若退出開放天空條約，將衝擊全球安全，但莫斯科已擬定好應對措施，以免美國真的退出。但報道並未透露俄方具體的報復措施。

美國一旦退出《開放天空條約》，將進一步破壞全球軍備管制架構。美國在8月退出《中程導彈條約》之後，美俄兩國的主要核武控制條約只剩下新削減戰略武器條約（New START），但它將於2021年期滿；莫斯科早前警告，目前已無足夠時間再談判能全面取代的新協議。