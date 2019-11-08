馬克龍：美獨斷獨行　北約正「腦死」

周六（9日）是象徵冷戰結束的柏林圍牆倒下30周年，法國總統馬克龍卻形容北約正在「腦死」，指歐洲要掌控命運就不應再依賴美國，又主張必須與俄羅斯恢復對話。馬克龍的言論引起其他北約成員國領袖不滿，重申美歐的跨大西洋合作關係不可或缺。

英國雜誌《經濟學人》周四（7日）刊登馬克龍的專訪，他以美國特朗普政府事前毫無通知的情況下，突然從敍利亞東北部撤軍為由，認為「我們現正經歷北約腦死」；又表示在此事上，美國與北約盟友沒有戰略決策的協調，同時不滿另一北約成員國土耳其，單方面對敍利亞採取侵略行動。他更形容特朗普領導下的美國，背棄歐洲盟友。

馬克龍近年提出重塑歐洲的主張，減少在安全事務上對美國的依賴，包括建立歐洲軍。他在訪問中亦重提這個觀點，指歐洲北約成員國應根據美國對該組織的承諾，重新考慮北約的現狀。他又批評特朗普「不認同我們的歐洲計劃概念」，並認為歐洲正處於災難邊緣，因此應如一股地緣政治勢力思考，「否則將不能控制我們的命運」。

另一邊廂，如何處理與俄羅斯的關係，近年成為北約對外政策重點之一。馬克龍稱：「我們不應天真，需要與俄羅斯的恢復戰略對話。」他認為前蘇聯解體後，北約不但沒有重新為組織的角色定位，並繼續假設俄羅斯仍然是敵人，又表示：「如果我們想在歐洲建立和平、重建歐洲的戰略自主，我們需要重新考慮我們對俄羅斯的立場。」

對於馬克龍的言論，德國總理默克爾指他使用過激的字眼，與她對北約內部合作的看法不同。她表示：「就算我們之間有問題，仍然需要通力合作。雖然歐洲必須決定自己的命運，但跨大西洋合作關係仍然不可或缺，我認為北約在很多方面發揮效用。」

北約秘書長斯托爾滕貝格與默克爾會面後稱：「我歡迎歐洲團結及加強歐洲防禦的措施，但這不能取代跨大西洋團結。」他警告任何令歐洲疏遠美國的企圖，不但有機會削弱北約及跨大西洋連繫，更會令歐洲分裂。在德國出席紀念柏林圍牆倒下活動的美國國務卿蓬佩奧，指北約是有歷史紀錄以來，其中一個重要及關鍵的戰略合作關係。

不過，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃認同馬克龍的言論，認為對方準確說明了北約現時的情況。