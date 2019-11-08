打撈波羅的海一戰沉船　900瓶百年陳釀現身

瑞典海洋打撈企業Ocean X的團隊，近日從一艘第一次世界大戰在波羅的海沉沒的船上，撈出900瓶珍貴法國酒。沉船1999年早已發現，但船體破損嚴重，深入搜索的風險較大，令這些酒未能重見天日。

領導打撈的林德貝里（Peter Lindberg）表示，沉船克羅斯號（Kyros）1917年5月，載着50箱干邑白蘭地及15箱本尼迪克特甜酒，由法國駛往俄羅斯聖彼得堡，途經位於瑞典與芬蘭之間的海域時，被一艘德國潛艇攔截。由於當時德國將酒類列為走私貨，潛艇船長決定擊沉克羅斯號，所有船員其後由附近另一艘船安全送回瑞典。

克羅斯號的殘骸1999年被人發現後，許多組織嘗試打撈，惟因船體破損嚴重而難以成事。直至上月22日，Ocean X派出遙控小型無人潛水器，成功打撈起船上600瓶干邑白蘭地和300瓶本尼迪克特甜酒。

林德貝里指該批酒不僅本身具有價值，它們同時是俄羅斯帝國歷史一部分；又指酒塞與酒液之間仍存有空氣，認為它們並未漏氣，將送交專家分析，期望日後可以極高價錢拍賣。