柏林圍牆倒下30周年　誤會促使東西德統一

周六（9日）是象徵冷戰的德國柏林圍牆倒下30周年，1987年6月12日，時任美國總統列根在圍牆前呼籲蘇聯領導人拆下圍牆：「戈爾巴喬夫，推倒這堵牆！」然而，拆掉圍牆的並非戈爾巴喬夫，而是數以萬計的德國人民。

二次世界大戰納粹德國戰敗，國土被英、美、法、蘇四國佔領。惟戰後西方陣營與蘇聯關係緊張，柏林分為東柏林與西柏林。1961年8月，東德在東柏林興建圍牆，至後期更設有2至3米高的混凝土牆、鐵絲網、瞭望塔等設施；士兵在圍牆一帶巡邏，全長超過140公里。

資料顯示，約5000名東德人民1961年至1989年間，成功翻越柏林圍牆。1989年11月9日，東德政府計劃放寬東德人民旅遊限制，卻被誤解為開放圍牆。數萬市民走上街頭，最終成功拆毀圍牆。現時柏林的恐怖地形圖戶外博物館一帶，仍然保留一段完整的圍牆遺址。

過往曾有不少政治人物在柏林圍牆發表演說。除列根外，美國另一前總統約翰‧甘迺迪1963年6月26日在圍牆前，發表著名「我是柏林人」演說。最終，1990年10月3日、即柏林圍牆倒下11個月後，東西德相隔41年後統一。