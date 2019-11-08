紐時︰憂不獲美國軍援　烏克蘭原決定按要求查拜登

美國總統特朗普捲入通烏醜聞再有新進展。《紐約時報》周四（7日）引述多名消息人士報道，烏克蘭總統澤連斯基政府在華府施壓下，原本已決定按美方要求，向特朗普競選對手、美國前副總統拜登和其子亨特展開調查，以確保烏克蘭可獲軍事援助。不過，由於華府事後扣起軍援的消息流出，引發爭議，事件終不了了之。

《紐時》引述與烏克蘭政府關係密切的「民主倡議基金」高層布爾科夫斯基（Petro Burkovskiy）指，澤連斯基的幕僚憂慮會失去至為關鍵的美國軍事援助，故決定向華府要求「低頭」。報道消息指，烏克蘭官員雖主張應避免捲入美國黨爭，但烏東局勢不穩令政府極為需要軍援，所以甚至已開始着手準備由澤連斯基宣布啟動調查的決定。早前更有指，特朗普特使曾試圖為澤連斯基擬講詞。

不過，美國叫停對烏克蘭軍援一事在此後走漏風聲，震動國會，華府最終有發放軍援。烏克蘭政府由於已獲得軍援，故對拜登父子的調查即告不了了之。《紐時》形容，澤連斯基是因為「走運」才得以避免向特朗普低頭。