東奧主場館現187具人骨　屬江戶時代疑曾受虐

距離2020年東京奧運不足一年，作為主場館的新國立競技場預計本月底前建成。日媒周五（8日）報道，當局在主場館地盤挖出至少187具人骨，包括男女老少。專家推測該處是江戶時代的墓地，並發現死者生前疑遭受暴力虐待。

東京都教育委員會表示，埋藏文化財產中心2013年7月至2015年8月間，在位於新宿區的主場館所在及周邊3.2萬平方米範圍勘查，結果從地下發現該批有300多年歷史的骸骨，由嬰兒至老人各世代男女都有。由於江戶時代（1603年至1868年）附近一帶有不少墓地，專家推測骸骨1732年日蓮宗立法寺在該處建成後埋葬，但1919年寺院搬遷後遺下。

骸骨現交由國立科學博物館保管及分析，專家發現死者中不少年長女性出現多處可疑的骨折，包括胸口、牙齒等受到猛烈衝擊的痕迹，生前疑遭受暴力對待。負責人坂上和弘指：「跌倒或高處墮下的話，很多時是手部或前臂骨折，但這些人的手部或前臂未見骨折。」從社會學及歷史學的角度來看，反映以前某個藩的人可能常常虐老。

專家亦從3歲死者的骸骨上，發現有蛀牙痕迹。坂上和弘表示，雖然現代人有蛀牙十分尋常，但對江戶時代的人來說並不常見，推斷這些小孩當時可能營養不錯。據統計，東京都今年已發現近1000具人骨。