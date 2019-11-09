日皇即位巡遊明舉行　2.6萬警力戒備

德仁伉儷（上圖）將乘專車（左下圖）巡遊，民眾可在特定區域觀看（右下圖）。（互聯網 / 美聯社圖片）

慶祝日皇德仁即位巡遊的「祝賀御列之儀」原定上月22日舉行，但因海貝思風災而延至下周日（10日）舉行。德仁與王后雅子將乘坐開篷車，隨車隊由皇居宮殿巡遊至住所赤坂御所，沿途接受民眾的祝福；當局屆時派出2.6萬警力嚴陣以待。

巡遊當地時間下午3時開始，日皇伉儷的車隊由皇居出發，途經祝田橋、櫻田門十字路口，再經國會議事堂正門及國立國會圖書館，並沿青山大道前往赤坂御所，全程4.6公里，為時30分鐘。車隊延綿400米，還包括文仁親王伉儷、首相安倍晉三、宮內廳官員等人的專車。

日皇專車由豐田「世紀」系列第三代改裝，車長5.34米及闊1.93米；為方便民眾沿途見到日皇夫婦，座椅位置和靠背角度已調整。座椅採用精選的白色真皮，車身配有代表日本皇室的菊花紋章，並以多層塗飾打造光澤的黑色；車前將掛上日皇旗，車牌是「皇10」。

警方將在巡遊路線29個地點共40處，設置隨身物品檢查站，由當日早上8時、11時及12時依次實施，民眾禁止攜帶刀刃等危險品、煙花、瓶罐、自拍棍、三腳架、橫額等入場，接受安檢後可進入觀看區域，期間不能高聲喊叫。警方亦呼籲附近居民不要偷窺或偷拍。

巡遊路線附近櫻田門、永田町、赤坂見附、青山一丁目車站的出口將局部封閉，站內的投幣式儲物櫃暫停使用。首都高速公路、都心環狀線、4號新宿線將按不同時間局部封閉。