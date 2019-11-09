聖地爭議　法院終極裁定印度教勝訴

印度北方邦阿約提亞的巴布里清真寺，27年前遭印度教極端分子強行拆毀，並引發血腥衝突。最高法院周六（9日）就建寺爭議作出終極裁決，批准在原址興建印度教寺廟。當局派出數千名人戒備，嚴防兩教的教徒爆發衝突。

最高法院裁定，批准在巴布里清真寺的原址興建印度教寺廟，政府須成立信託管理及監督工程；同時在阿約提亞批出一塊面積約2.02公頃的土地，分配給回教社區興建清真寺；裁決又指當年強拆清真寺屬違法。今次裁決結束數十年來聖城誰屬的爭議，被視為總理莫迪領導下的印度人民黨及印度教徒重大的勝利。

裁決出爐前，莫迪在Twitter發文表示：「無論最高法院作出甚麼裁決，都不是哪一方的勝利或失敗，我呼籲印度人民，最重要是確保裁決加固我國和平、平等和友好的價值。」當局憂慮裁決會再次引發暴力衝突，周五（8日）有數百人因而被拘留。

巴布里清真寺有460年歷史，但印度教徒認為其所在地，是印度教神祇羅摩的出生地，指摘回教徒強行入侵建寺。1992年12月6日，多達20萬印度教徒上街，並強行拆毀清真寺，結果引發印度獨立以來最嚴重的宗教衝突，造成約2000人死亡。