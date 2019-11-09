非洲豬瘟令所有肉類價格上升　豬肉已漲價40%

非洲豬瘟在多國蔓延，已導致全球逾4分之1的豬隻死亡。非洲豬瘟未有傳播到澳洲，但該病毒令全球肉類供應短缺，在過去半年間，澳洲國內新鮮豬肉價格已上漲逾40%。有分析指，到今年聖誕時，澳洲國內豬肉、火腿及其他肉類的價格會繼續增加。

有肉類批發商指，中國受非洲豬瘟疫情影響，加上中國消耗及生產全球約一半的新鮮豬肉，因此中國的肉類短缺情況對國際產生很大影響。中國正迅速從澳洲進口牛肉、羊肉，又從其他國家進口豬肉及其他肉類，令全球肉類供應緊張。有澳洲肉類分析師指，從業30年以來，從未見過如此嚴重的全球肉類短缺。中國對澳洲的牛羊肉需求已達到前所未有的水平，牛肉出口量比去年增加了73%，成為澳洲最大的牛羊肉出口市場。

加上澳洲今年的旱災令牲畜的產量下降，令肉類價格提升。澳洲工業委員會首席執行官指，國內所有肉類產品的成本將繼續上漲，暫未能預測具體數字。澳洲豬肉價格已從去年的每公斤2.5澳元（約13.4港元），上升至3.5澳元（約18.8港元）。有豬肉批發商表示，不知道是次全球短缺會引致甚麼結果，也無法做好準備。雖然澳洲豬肉未有出口至中國，但全球豬肉短缺令澳洲豬農獲得更多出口到其他國家的機會，緩解過去18個月豬肉供過於求帶來的損失。