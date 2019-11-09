中美角力新戰場　研發量子技術強化軍事及通訊

美國科技公司Google上月聲稱成功在量子運算領域取得突破，令外界對量子運算在商業及國家安全的應用充滿期盼。事實上，中國亦正積極研究量子技術，以強化軍事及通訊。有分析認為，中美在量子領域的激烈競爭，猶如當年美蘇太空競賽的翻版。

量子是物理量的最小單位、是構成物質的最基本單位，量子技術已成為未來人類的核心技術。Google的量子處理器Sycamore，僅用3分20秒就完成傳統超級電腦以1萬年才能完成的任務。有美媒將Google的量子運算技術比喻為前蘇聯進軍太空，是「偶爾首創，並不是甚麼了不起的事情。」

有指中國科學家正在引領量子革命。自十多年前開始集中投資量子力學研究及培養相關人才，又吸引在美國及歐洲留學的量子力學家到中國工作。根據調查，中國有492項與量子力學有關的專利，排名世界第一。美國排名第二，有248件相關專利。中國科學技術大學教授潘建偉，更被譽為「量子之父」，被形容為正主導中國的量子革命。他的團隊正用量子技術建立通信網絡，兩年前更首次成功在兩個相距1200公里的地點，進行了量子通信試驗。

據指，中國亦正開發可探測隱形戰機的量子雷達。美國能源部今年6月要求美國研究人員拒絕中國的「挖角」，國會去年通過法案，在未來5年為量子技術研究再撥款12億美元（約93.6億港元）。