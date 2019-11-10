外媒揭獨裁時代恐怖孤兒院　曾賣孩子到海外圖利

美聯社過去曾揭露，1988年漢城（今稱首爾）奧運前，南韓時任獨裁總統朴正熙曾下令「洗太平地」，把數以萬計露宿者帶離街頭，部分人被送到名為「兄弟之家」的孤兒院受奴役。美聯社上周六（9日）報道，不少住在「兄弟之家」的兒童更被賣到海外，成為別人的養子。

美聯社根據從官員、議員等人獲得的政府文件，找到直接證據證明19名住在釜山「兄弟之家」的兒童，在1979至1986年間被送到海外；間接證據亦證明，另有至少51名兒童有同樣遭遇。由於大部分文件已經遭弄丟、損毀或隱瞞，實際上受害者估計遠比這些數字多。

報道指，當時的南韓政府把這些貧窮的孩子送到海外，估計每年從中賺取多達200萬美元（約1560萬港元）。而「兄弟之家」正是這個腐敗體制的一部分，住在那裏的孩子被分別送到不同地方，包括北美、歐洲、澳洲，與生父母被迫分離；而養父母往往不知道他們的捐款，竟助長了一間奴役弱者的機構。「兄弟之家」在30多年前已被關閉，其後有發展商重建時發現該處竟埋葬了數百具骸骨。

一名曾在「兄弟之家」工作的前保母，當年負責回感謝信給那些養父母，認為該機構毫無疑問賣嬰圖利：「你看到託兒所有70或80個幼兒，但一天後，突然會有20到40人消失不見，這些事不斷發生。」南韓司法部門拒絕評論有關報道，指還未能確定事件真相。衞生福利部門的官員則稱，難以追查當年的收養實況。