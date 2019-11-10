激進在港印傭支持IS　資助武裝分子赴敍利亞

印尼有智庫早前發表調查報告，指在香港及台灣等地工作的印尼女傭，成為回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）洗腦及招攬對象。美國傳媒周日（10日）跟進報道，並引述消息披露部分個案詳情，指有在港印傭為印尼武裝分子安排機票，經香港前往敍利亞。

印尼智庫衝突政策分析研究所（IPAC）2015年至2017年展開調查，發現至少50名以家傭身份工作的印尼女子，被IS洗腦後變得激進，其中43人在香港、4人在新加坡、3人在台灣。美國有線電視新聞網絡（CNN）引述消息指，至少20名激進女傭被遣返回國。IPAC指這些女傭通常因經歷人生大變，例如離婚、負債及文化差異，因而成為IS洗腦對象。

IPAC表示，一名來自中爪哇省、支持IS的香港36歲印傭，從同樣在香港工作及變得激進的同胞收集資金，交給印尼的回教極端武裝組織。消息人士向CNN表示，該印傭同時為印尼武裝分子安排前往敍利亞的機票，他們的中轉站多數是香港。

香港回教組織Serving Islam Team始創人易卜拉欣（Wael Ibrahim）受訪時稱，該印傭放假期間，有時與朋友出席該組織開辦的課堂，形容她在堂上非常安靜，但之後會質問他人為何不支持IS。易卜拉欣最終禁止她繼續上課，IPAC指該印傭2017年被遣返回國。

至於另一宗個案，IPAC表示34歲印傭普斯皮塔薩麗（Ika Puspitasari）在香港工作期間變得激進，2015年在網上結識一名男子後回國與對方結婚。她2016年12月在中爪哇省落網，涉嫌打算除夕在峇里島發動自殺式炸彈襲擊，翌年被判入獄4年6個月及罰款。

香港警方回覆有CNN查詢時，拒絕提供被遣返印尼的女傭數字，但發言人指警方嚴密監控國際恐怖分子趨勢，並透過與其他執法部門的情報交流，繼續評估香港的恐怖主義威脅。