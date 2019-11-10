國際專題：脫歐亂局契機？政治系報讀率升28%

「政治」一詞或許帶點遙遠的味道，但當一場全國公投令社會翻天覆地、政客拉鋸變成社交媒體上無日無之的畫面，政治頓時不再遙不可及。英國脫歐亂局纏繞3年，年輕一代已被切身影響。有統計發現，自2016年脫歐公投以來，英國大學政治系的報讀率躍升28%；而下月大選在即，將投票年齡門檻降低的呼聲亦不絕。令英國政治陷入泥漿摔角的風波，似乎成為喚醒年輕人關注社會的契機。

輿論普遍認為，在2016年的脫歐公投中，年輕人大多反對脫歐；而研究亦指出，25歲以下選民中約有70%支持留歐，而65歲以上選民則僅得40%票投留歐。不過，65歲以上選民當時的投票率高達90%，大幅拋離僅得64%投票率的25歲以下選民。這除了令年輕人支持留歐一說有欠代表性之餘，亦反映了當時部分年輕人的政治冷感。

政客唇槍舌劍惡戰愈烈 普及性愈高

不少大學在近幾年都新開設了政治課程以應付需求，而利物浦大學的政治學系，規模在短短5年間更是擴張了3倍。該校政治學講師湯奇（Jon Tonge）形容，現時政客幾近惡言相向的唇槍舌劍，吸引了社交媒體上年輕人注意。他直言︰「難聽點講，政治辯論愈不健康、愈惹爭議，政治系收生情況就愈好。」

迪塞德大學講師梅西（Christopher Massey）則指，除脫歐外，美國總統特朗普勝選、環保組織激進示威等戲劇性事件，亦產生巨大影響。他稱︰「政治如今已無處不在。左右年輕人生活的娛樂新聞文化，現時也被政治取代。」埃克塞特大學政治系主任蘭姆（Rober Lamb）直言︰「學生選讀政治，是因為他們身處亂世，拚命想要搞清楚身邊所發生的是甚麼。」

自稱右翼自由派的17歲準大學生霍拉（Ted Hollas）坦言︰「人們都說脫歐沉悶，但我十分感興趣。我跟貼國會每個轉折，很享受鬧劇的高潮起迭。」自稱左翼的18歲青年蘇爾拉（Harry Souler）則指，在脫歐、特朗普等政治現象中，政治說詞往往強硬鮮明，予人一種重要的印象。他指，報讀政治除了有助理解，更是讓他有「能夠找到討論的同好，分享所感」的機會。

脫歐公投惹無日無之亂局 20萬人亡羊補牢登記選民

政治覺醒亦反映在下月12日提前大選的選戰上。根據英媒統計，在9月傳出提前大選消息後的72小時內，全國有接近20萬人登記成為選民，當中逾半是35歲以下。而在年輕人中較受歡迎的在野工黨及自由民主黨，亦乘勢宣揚將18歲投票門檻，降低至16歲的主張。有16歲少年愛德華斯（Gethin Edwards）舉例指，英國公民滿16歲後可以打工等，稱︰「你在為人生作很多重要抉擇，但卻不能投票選擇未來。」

但是，脫歐再亂也不過是全球政治的冰山一角。威斯敏斯特大學的國際關係教授阿南德（Dlbyesh Anand）指出，政治的興趣不應只局限於脫歐，太過狹隘的議題聚焦反而可能令其他政治系學生的熱情冷卻。她認為，英國政治仍然由白人男性主導，有色人種及女性不感受歡迎。年輕一代因切身而覺醒，也許只是真正挑戰的第一步︰如何讓各階層各組群都能感受到民生政治的密不可分，才是全面覺醒的難關。