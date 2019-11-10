自炸農舍呃保險　欠債男害死3消防

意大利西北部上周二（5日）凌晨一個農舍爆炸，導致3名消防員殉職死亡。檢察部門調查後發現，農舍主人為了得到保險賠償來還債，竟然故意炸毀農舍，卻因意外出錯而害死他人。

事發在皮埃蒙特（Piedmont），該農舍屬於男子溫琴蒂（Giovanni Vincenti）。檢察部門上周六（9日）表示，溫琴蒂自編自導自演這場爆炸案，他在農舍內放置多個石油氣罐，並設置計時器引爆。當農舍發生第一次爆炸後，消防員接報到場，現場隨即發生第二次更猛烈爆炸。

檢察部門表示，溫琴蒂設置計時器時出錯，而他本來可通知正撲滅第一次爆炸引發火勢的消防員，農舍內還有更多石油氣罐，以避免死傷；而調查人員在他的睡房內發現計時器手冊。溫琴蒂上周五（8日）被拘捕，他稱自己無意殺害消防員，其妻子亦正受查。

殉職消防員上周五舉殯，總理孔特及一批社會賢達出席悼念。其中一名死者在爆炸後被農舍的瓦礫埋住，其遺體數小時後才被同袍尋回，而事件中還有另外3名急救人員受傷。當地傳媒報道，溫琴蒂曾經翻新涉事農舍並放售，但暫未知是否曾被買家看中。