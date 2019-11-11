政府推新法　助中國人避資產管制申請黃金簽證

希臘政府自2013年起推出黃金簽證，容許非歐盟公民購入最少值25萬歐元（約216萬港元）的房產，以換取5年居留權。此簽證成功吸引大量中國人申請。政府更於上月底通過新法，助中國人避開中國政府的嚴密資產管制，以更容易申請黃金簽證。

新法例下，希臘政府容許中國申請人透過多間銀行完成該筆最少25萬歐元的轉帳。政府指，此做法並不違反希臘或歐盟法律，若違反中國法律，那是中國的事。有成功申請黃金簽證的中國人表示，自從抵達希臘後，得以自由地出入更多歐洲國家。他們表示喜歡希臘的歷史、文化遺產、民主及自由。有負責協助中國人申請黃金簽證的律師樓職員指，中國人喜歡在雅典及附近的近郊聚居。現時可見一個地區中，多個住宅單位的業主是中國人。

目前政府已批出5300個黃金簽證，當中有逾3400個申請人是中國人。不過，申請黃金簽證需要很長時間，光是遞交申請也需要一年，令部分人卻步。外界曾憂慮類似的黃金簽證計劃會被用作洗黑錢，歐盟委員會亦批評部分推出同類簽證的國家，對申請人沒有進行足夠的安全及背景審查。然而，希臘近年經歷經濟衰退，因此希望藉黃金簽證來重振當地房地產業。