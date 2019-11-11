中希發表聯合聲明　反對保護主義和單邊主義

正在希臘國事訪問的中國國家主席習近平，周一（11日）與該國總統帕夫洛普洛斯舉行會談，並會見總理米佐塔基斯，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。雙方會後發表聯合聲明，同意加強全面戰略夥伴關係，共同反對任何形式的保護主義和單邊主義。希方重申恪守「一個中國」原則，尊重中國主權和領土完整，支持中國實現統一。

聯合聲明指出，當前國際形勢發生複雜深刻變化，中希雙方本着相互尊重、互利共贏的原則，推動全面戰略夥伴關係不斷深化。雙方重申尊重對方主權和領土完整，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持；雙方亦同意加強在聯合國等國際組織中的協調與合作，並進一步開展海洋領域的合作，致力於海洋可持續發展。

雙方一致同意建設開放型世界經濟，共同維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，促進貿易自由化和投資便利化；並通過比雷埃夫斯港口等合作項目，推動落實共建「一帶一路」合作諒解備忘錄，落實今年簽署的重點領域2020—2022年合作計劃等。

此外，雙方同意加強在農業食品、科技創新、人才交流，乃至國土空間規劃、生態保護修復、海洋綜合管理等領域的合作，促進希臘優質農產品對華出口，支持共同資助聯合研究項目，共建聯合實驗室和科技園區、技術轉移等。雙方願積極考慮在2021年互辦文化旅遊年，通過推廣對方文化，穩步加強旅遊合作。