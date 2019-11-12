不滿工作辛苦　機場員工故意調亂行李標籤判囚

新加坡一名65歲行李搬運工人因嫌搬行李工作太辛苦，向主管投訴不獲回應，上演一幕「復仇記」，在3個半月內調換286個行李箱的標籤，導致航空公司損失4.2萬新加坡元（約24萬港元），他周一（11日）被判囚20天。

被告鄭文家被控286項惡作劇控罪，控方以其中20項提控，餘項交給法官判決時一併考慮，他認罪後被判刑。案發時，被告是樟宜機場僱用的承包商職員，負責在機場第二客運大樓的行李處工作。

案情指，被告在2016年11月8日至2017年2月6日之間，在樟宜機場把不同行李箱的標籤對調。事緣案發2個月前，被告被派駐的掃描機器不時發生故障，他需動手把行李箱搬到6米遠外的另一個運輸帶上。鄭甚感吃力，因而向主管抱怨，但由於當時承包商人手有限，主管未有增派人手。被告因此心生怨懟，決定展開復仇，導致乘客飛抵目的地後收不到行李箱。

新加坡航空公司與勝安航空公司一共接到268項客戶的投訴，至今已對其中221名乘客做出補償。庭上揭露，被告在這一行做了15年，案發前不久他才剛換工作，因而不想失去工作，才沒有直接辭職，而選擇進行復仇，最後因為被告被調到較輕鬆的工作才停止掉包。