消失29年　銀背麝香鹿再現蹤影

一種外形似鹿、體形有如兔子大小的有蹄類動物銀背麝香鹿自29年前被獵殺後，失去蹤影至今。正當外界以為銀背麝香鹿絕種之際，研究人員近日在越南拍到其蹤影，已敦促各方採取行動，以免如此珍貴物種消失。有關發現周一（11日）刊登在學術期刊《自然-生態學與進化》內。

越南芽莊市民及護林員早年發現疑似銀背麝香鹿蹤影後，總部設在美國的全球野生動物保育基金會（GWC）成員及合作團隊2017年11月至去年7月在當地森林架設3部相機，成功拍下約280張照片。團隊其後再在當地設置29部相機，5個月內拍得1881張銀背麝香鹿照片，暫未知其真正數量。

東南亞近年非法捕獵野生動物活動嚴重，有人甚至使用鋼絲圈套捕捉動物，導致越南不少野生動物失去棲息地。GWC報告顯示，人頖以為這種動物種只存在想像中，其後發現牠真實存在，呼籲以最好方法保護，以免銀背麝香鹿絕種。

銀背麝香鹿擁有白色腹部及銀灰色背部，也被稱為「越南鼷鹿」；牠的平均體重僅得4.5公斤左右，屬世上體形最小的有蹄類動物。歷史上，銀背麝香鹿分別於1910年及1990年被人目睹過，兩次均在越南南部出現。