翻譯出錯遍尋不獲　失蹤75年美軍潛艇見天日

美國海軍潛艇灰鯨號（USS Grayback）1944年第二次世界大戰期間，在日本沖繩海域失蹤，懷疑遭日軍擊沉。美國多年來根據戰時日軍紀錄尋找潛艇不獲，直至一名日本業餘歷史愛好者翻查資料，才發現美軍原來錯誤翻譯日軍資料，因此誤認潛艇沉沒位置。一個搜索團隊今年6月終於在正確地點找到沉船，至近日公開相關照片及短片。

1944年1月28日，灰鯨號載着80名官兵駛離夏威夷珍珠港，到南太平洋及南海執勤，原定同年3月歸航，惟一直不見蹤影。戰後美軍將灰鯨號列入失蹤之列，在重組日本的戰時軍事資料後，認為它在沖繩島東南160公里水域被日軍炸沉，但派人搜索一無所獲。

直至去年，日本業餘歷史學岩崎裕翻查資料，發現一段日軍1944年2月27日的錄音，當中提及日軍戰機曾投下500磅炸彈，炸沉一艘冒出水面的潛艇。岩崎裕相信該潛艇是灰鯨號，並發現沉沒位置與美軍以為的經緯度座標相差一個數位，令位置偏差160公里。

岩崎裕把發現交予美國一個專門搜索二戰沉沒美軍潛艇的團隊，後者今年6月在正確位置的434米深海底，透過遙控無人小型潛艇和聲納儀找到灰鯨號殘骸，艇上一塊鑄刻潛艇名稱的金屬片仍完好。團隊拍下短片和照片後，為潛艇死難者舉行簡單悼念儀式。