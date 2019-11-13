棲息地喪失缺食物　黑猩猩擄幼兒劏肚吃內臟

非洲烏干達黑猩猩的棲息地近年因人類活動逐漸喪失，國家地理雜誌近日報道，當地黑猩猩為了覓食，不僅破壞農作物，甚至開始攻擊人類。自2014年以來發生多宗兒童被猩猩擄走事故，其中一人甚至被猩猩開膛剖肚吃掉內臟。

報道指，村民塞馬塔（Ntegeka Semata）在2014年帶着2歲兒子在田裏耕作，轉眼間幼兒被一隻猩猩擄走，雖他慘叫聲引起村民注意並協助拯救，但猩猩遠比人類敏捷和強壯，瞬間奪去幼子性命。塞馬塔憶述，猩猩折斷兒子雙臂，頭部負傷，甚至撕開他的胸膛，將腎臟扯下，最後在草叢被發現時已返魂無術。

自2014年已發生多宗猩猩襲擊孩童事件，造成至少3人死亡，另有至少12人受傷。目前無法確定黑猩猩為何開始襲擊人類，但相信與自然棲息地森林因開墾農地，而逐漸被侵蝕有關。黑猩猩主要進食是野生水果，但雜食類猩猩不時會吃昆蟲與小動物。

野生動物管理局指，已意識到猩猩攻擊問題，但對破壞森林感到無能為力，因人們普遍認為發展農地來維持生計，比起保育森林更加重要。非洲現時非洲只剩下約30萬隻野生黑猩猩。烏干達法律中獵殺黑猩猩是違法，但政府女會批准獵殺「流氓猩猩」。