反政府示威首宗死亡個案　士兵清場開槍殺人

黎巴嫩持續近一個月的全國反政府示威，首次有人死亡。士兵周二（12日）在首都貝魯特嘗試重開被示威者關閉的道路時，開槍擊斃社會進步黨一名地方官員。軍方事後拘捕開槍的士兵及立案調查。

軍方在聲明表示，當時一名士兵開槍驅散群眾，結果打死該名地方官員。不少民眾得悉消息後到醫院外聚集，社會進步黨要求他們冷靜，指只有國家才能保護他們，又稱軍方已通知調查一事。新一輪衝突源於總統奧恩同日較早前表示，要推遲成立新政府，結果觸發民眾再次湧上街頭並佔據道路抗議。

面對前所未有的全國示威，總理薩德‧哈里里上月29日宣布辭職，示威者要求只由專家組成政府並立即改革，處理嚴重經濟危機。惟政客對是否籌組只有專家的政府，還是包括政客在內的政府出現分歧。奧恩周二表示新內閣應由專家及政客組成，又指要花數日就與國會商討委任新總理設立時間表。

被問及示威者的訴求時，奧恩表示已邀請他們對話，但指得不到回應；又呼籲示威者回家，指他們的行動阻礙他人工作。他警告示威者的態度不應負面，否則只會與親政府人士對峙，結果是「大家都輸」。