健康網站涉未經用戶同意　將資料交Google等作廣告用途

英國傳媒報道，一些英國國內用戶登入瀏覽的保健網站，涉嫌在用戶不知情下，將用戶個人敏感資料交給互聯網巨擘Google、Facebook和網購巨企亞馬遜。

《金融時報》指，在100相關網站中，多達79個網站都懷疑涉及這不當數據傳輸，如Drugs.com及英國心臟基金會網站；將用戶輸入的字，如「正考慮墮胎」、「濫藥」等字眼，透過瀏覽網頁後留下的數據cookies，傳輸給有關網上廣告商。由於這並沒有獲當事人同意，因此可能觸犯英國法律。

報道又指，Google旗下負責廣告的分支DoubleClick獲得最多有關資料傳輸 。事實上，歐洲最近已大幅收緊網站使用資料的規定， 《一般資料保護規範》一年半前生效，規定社交網平台需確保用戶顯然同意，才可以自己或第三者名義收集用戶個人資料作廣告用途。

Google強調沒有利用敏感資料建立用作推銷的檔案，有嚴格規則阻止廣告商利用這些資料。Facebook則表示不希望健康網站跟它們分享相關資料，這做法有違規定，正調查事件。