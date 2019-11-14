繪《穿貂衣的女人》另有其人　畫家謎團終揭曉

世界名畫中的絕色美人除了法國巴黎博物館羅浮宮鎮宮之寶《蒙娜麗莎》外，名畫《穿貂衣的女人》（Lady in a Fur Wrap，暫譯）亦很受注目。學者在過去一個世紀一直就這幅畫的作者爭持不下，謎團近日終於揭曉，藝術專家證實名畫背後的畫家並非世人公認的西班牙三大畫家之一格雷科（El Greco），而是出自16世紀西班牙藝術家科埃略（Alonso Sanchez Coello）之手。

西班牙馬德里普拉多博物館，與蘇格蘭格拉斯哥大學及博物館合作，對《穿貂衣的女人》以多種技術進行詳細的分析解構，發現畫作所用的材料和技術與16世紀的西班牙做法一致，但層次構成就與格雷科一貫的親筆簽名畫作大為不同，有別於一般畫作具有由底漆層至最表面清漆等多層構成。

《穿貂衣的女人》1838年曾於羅浮宮展出，被認為是西班牙文藝復興時期畫家格雷科，於1570年代定居西班牙後的早期傑作，價值超過2000萬英鎊（約2億港元）。專家表示，科埃略作為當時得聖寵的御用畫家，遠比格雷科更受尊敬，希望新發現有助科埃略奪回應得的國際聲譽。《穿貂衣的女人》將於明年夏天運回英國波洛克莊園（Pollok House）展覽。