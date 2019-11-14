恒星被超大質量黑洞逐出銀河系　以超高速離開

澳洲有天文學家近日在澳洲國立大學賽丁泉天文台(Siding Spring Observatory)，用天文望遠鏡尋找銀河系附近的小星系，卻意外發現一顆恒星正被超大質量黑洞逐出銀河系。該顆恒星正以每小時600萬公里的速度離開，前進速度比其他恒星快10倍。

專家用口徑達3.9米的英澳望遠鏡進行觀察，發現一顆恒星正被質量比太陽大420萬倍、名為人馬座A*的黑洞逐出銀河系。該顆恒星距離地球2.9萬光年，在500萬年前已被人馬座A*驅逐。不過，該恒星距逃離銀河系，還有1億年時間。團隊表示，當一個超大質量黑洞與雙星系統近距離互動時，黑洞有機會將其中一顆恒星拉走，並高速地驅逐另一顆恒星。

團隊指，以往也曾發現類似的超高速星，但是次發現的恒星之移動速度高得前所未見。而它也是惟一一個幾乎可被確定來自銀河系中心的超高速星。是次發現亦有助為「希爾斯機制」提供證據，即描述銀河系中心的超大質量黑洞會高速驅逐恒星的理論。天文學家會持續追蹤該顆恒星，以觀察其速度及位置。研究報告周二（12日）刑登於《皇家天文學會月報》中。