埃斯珀願調整朝鮮半島軍事活動　推進美朝談判

埃斯珀不排除調整美軍在朝鮮半島的軍事活動。（美聯社圖片）

美國國防部長埃斯珀第二度出訪亞太區，周三（13日）起訪問南韓、泰國、菲律賓與越南。他前往南韓途中談及北韓問題，表示如果有助外交人員與朝方重啟談判，不排除調整美軍在朝鮮半島的軍事活動。

埃斯珀在華盛頓州劉易斯-麥科德聯合基地向傳媒透露上述想法，但沒有預測最終會增加或減少這些軍事活動，並拒絕闡述可能調整哪些軍事活動，但不排除美韓會進一步縮減聯合軍演。

埃斯珀表示，對可以讓美朝外交人員坐下來談判的所有選項持開放態度，但強調任何做法都會基於與南韓盟友的緊密合作，而非對北韓讓步。被問及是否嚴正看待北韓領袖金正恩提出今年底的限期，他表示會認真看待所有外國領袖的言論。

北韓國務委員會發言人周三重申，朝方明確認定美韓聯合軍演是「不可避免地激化朝鮮半島局勢的主要因素」，已再三警告立即停止此類行動，惟美韓堅持在最敏感時期進行反朝敵對軍演，朝方已失去耐性並可能報復。他批評，美國沒有深思接受北韓指定的年底期限，「全面否定」在新加坡達成的朝美聯合聲明。

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