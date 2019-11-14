日皇今舉行「大嘗祭」祈福　具宗教色彩惹爭議

慶祝日皇德仁即位巡遊的「祝賀御列之儀」舉行過後，祈求國泰民安及五穀豐收的「大嘗祭」傳統感恩儀式亦將舉行。其中核心儀式「大嘗宮之儀」將於周四（14日）晚至周五（15日）凌晨於皇居內東御苑的大嘗宮徹夜舉行，全國各地同日亦會舉行祭典。但這場耗費公帑的儀式，因帶有濃厚宗教色彩而受到批評。

儀式分為兩部分，德仁首先會帶同即位用的日本三神器中「劍與勾玉」，於下午6時半開始進行「悠紀殿供饌之儀」，並與王后雅子在儀式前後換上純白的御祭服及十二單和服。「主基殿供饌之儀」將待德仁稍歇後於凌晨0時30分舉行，凌晨3時許結束，首相安倍晉三及各界代表等500多人將出席觀禮。德仁會將櫪木縣「齋田」新收大米等今年供品奉神，並在宣讀「御告文」後親自食用，之後與王后離去。

非公開的大嘗祭耗資27.19億日圓（約2億港元），被視為日皇最重要的繼承儀式，但因被指使用公帑有違「政教分離」原則，甚至等同推廣歷史上被用作殖民主義和侵略的根基國教而引發巨大爭議。雖有人為此提訟，但最終被最高法院以儀式屬社會傳統為由駁回。