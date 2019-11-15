天生幾全失明婦憂被歧視　隱瞞38年終勇敢面對

英國南威爾斯一名38歲女子天生患遺傳病，視力差得近乎全盲，惟她因擔心被人歧視而決定不讓任何人，包括家人知道自己視力有問題。她如常人般生活，甚至完成大學課程、成為學校心理輔導員。直至4年前因為誤認一名學生才被人發覺，她終於坦承患病並勇於面對，近日更出書講述自己的心路歷程。

庫柏（Zena Cooper）自小看東西都是模糊一片，她憑着記憶、嗅聞和觸感辨別事物，她以為其他人都與她一樣。她4歲時接受身體檢查，證實患有「馬凡氏症候群」（Marfan Syndrome），令其眼球晶體移位。她後來要戴住有厚重鏡片的眼鏡，她的父母以為她已能看清楚事物。直至有次小學課堂上要畫啡紅色的松鼠，庫柏竟畫了紫色，又因為即使調位到最前仍看不到黑板，她才明白自己真的與別不同。惟她怕別人會認為她是殘疾，一直隱瞞自己的病症。

庫柏憑堅毅意志完成大學課程並當上學生輔導員，4年前她輔導一名學生時，本以為可以憑對方的高度和聲音辦認出他，豈料卻誤認了另一人。之後她又多次在一條熟悉的街道行走時跌倒，結果被人知道她原來幾乎完全失明。庫柏最後鼓起勇氣，坦承自己的缺陷，並獲安排一頭導盲犬蒙克（Munch）輔助日常生活，令她明白失明反而可以成就其他能力。