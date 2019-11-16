烏被美拋棄自生自滅　憂獨自與俄討價還價

美國總統特朗普的通烏醜聞觸發彈劾調查，外界把焦點落在特朗普身上，惟事件另一主角烏克蘭感到在此事上被美方遺棄。隨着烏俄元首下月會面討論烏東局勢，烏克蘭輿論憂慮美國任由他們「自生自滅」，在缺乏對方支持下，要自行與俄方討價還價。

烏克蘭東部衝突2014年爆發後，時任美國奧巴馬政府提供非致命武器的軍事援助；當特朗普上台後，華府改為出售反坦克導彈及轉交巡邏艇。惟通烏醜聞曝光後，華府對烏政策出現變化，包括至今未委任新的駐烏大使及烏克蘭和談特使。烏克蘭國會外交事務委員會一名議員向美媒稱，美方官員對他們愈來愈漠不關心，更拒絕出席會議。

資料顯示，美國軍援佔烏克蘭國防開支10%，但特朗普被指以軍援作為烏方調查其政敵的交換條件。基輔智庫拉祖姆科夫中心表示，特朗普的對烏政策不連貫及不一致，令基輔政府難以適應；對烏方來說，美國軍援象徵該國是受害者，俄羅斯是侵略者。

另一基輔智庫全球戰略研究所認為，特朗普的猶豫及華府缺乏清晰的戰略，令烏克蘭不得不向俄羅斯讓步。由於歐洲成為美俄大國的角力場，而烏克蘭則是兩國的地緣政治戰場，美媒指美國在區內的外交影響力早已減少，通烏醜聞只會進一步損害美國的公信力；相反，俄羅斯將樂意填補當中的空缺，以加強在歐洲地緣政治前線的地位。