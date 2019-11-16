批評中國政府　澳洲兩議員被列不受歡迎人物

澳洲兩名曾公開批評中國政府的執政自由黨國會議員，原計劃下月前往中國訪問。兩人周五（15日）發表共同聲明，指由於他們「誠實談論中國共產黨」，被中方列為不受歡迎人物而未能成行，但表明將繼續為捍衞澳洲價值、主權和國家利益發聲。

眾議院情報及安全委員會主席黑斯蒂（Andrew Hastie）與黨友參議員帕特森（James Paterson）原定下月9日至11日，隨民間智庫中國事務組織（China Matters）的研習團到北京交流。惟組織發聲明證實，中國駐澳洲大使館不歡迎兩人入境，對此表示遺憾。

黑斯蒂和帕特森在聲明表示，對無法成行感到失望，直指他們不受歡迎是因談論中國共產黨時「太過誠實」，並期望中方能意識不須害怕誠實討論，以及自由交流想法。

中國駐澳洲大使館周六（16日）亦回應指，中方對於在互相尊重、平等相待、求同存異的基礎上，與各界人士展開建設性的對話及交流持開放態度；惟對無端抹黑中國、動輒向中方施壓、挑釁中國主權及尊嚴、破壞中澳互信的人，中國人民不歡迎。

黑斯蒂數月前曾警告，澳洲的主權和自由正受中國威脅，更將中國比擬為納粹德國，提醒澳洲別像當年法國一樣，「對鄰近獨裁國家的行動力毫無察覺」。中國駐澳洲大使館批評哈斯提的言論是「冷戰思維和思想偏見」。