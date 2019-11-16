連體雙胞胎　接受14小時手術後成功分離

利比亞首都的黎波里一對雙胞胎男嬰今年6月出世，未料下腹與骨盆卻緊緊相連，對父母來說無異是晴天霹靂。幸好沙特阿拉伯的「連體雙胞胎分離計劃」醫療團隊伸出援手，近日接受長達14小時的複雜手術後，連體雙胞胎終與兄弟分離以重獲新生，已送至深切治療部直至完全康復。

沙特媒體周四（14日）報道，這對雙胞胎分別為艾哈邁德（Ahmed）和穆罕默德（Mohammed），兩人出世時各有一隻下肢。由於彼此的下腹與骨盆相連，所以除了要共用第三隻殘缺的下肢外，亦同時共用大腸、肛門和骨盆。

手術在沙特首都利雅得一間兒童專科醫院進行，細分成11個階段，由35名外科醫生、技術人員及護士組成的專業醫療團隊執刀。雖然團隊對手術成功充滿信心，但坦言手術始終有風險，成功率可能只有70%。男嬰父母見到兒子完成手術後，激動得淚流滿面，含淚向團隊致謝。

今次是沙特「連體雙胞胎分離計劃」第48個成功完成的連體嬰分體手術，歷來接待的病人來自21個國家。連體雙胞胎非常罕見，每20萬名新生兒中才有一宗病例，當中有40%至60%會胎死腹中。