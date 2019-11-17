汽油加價50%引爆反政府示威　堵路縱火釀致命衝突

波斯灣局勢動盪之際，伊朗國內爆發大規模反政府示威。伊朗上周五（15日）宣布削減燃油補貼，令油價變相加價至少50%，而購買數量亦受限制。措施引爆民憤，上周六（16日）有40多個城市爆發示威。警方發射催淚彈及開火驅散，據報至少造成1死。

政府將每公升汽油價由1萬里亞爾（約2.35港元）增至1.5萬里亞爾（約3.52港元）後，全國多地爆發示威，大批民眾在街頭堵路及放火，又呼籲警員倒戈。官媒形容抗議為暴動，指有人試圖向油庫縱火；並確認警民衝突中有1人死亡、多人受傷。

總統魯哈尼則強調，加價的收入並非收歸國有，而是用作資助低收入家庭。伊通社批評，有媒體惡意誇大示威情況，在社交網散播假新聞。而總檢察長蒙塔扎里（Mohammand Jafar Montazeri）則直指，引發衝突的示威者「肯定與外國有聯繫」。

伊朗盛產原油，國內民眾均視低油價為國家權益。在美國對伊朗持續經濟施壓下，是次加價令民眾憂慮生活成本會進一步增加。雖然政府表明，油價變動後公共交通不會加價，但伊朗交通主要依賴自駕或的士，油價與此息息相關。