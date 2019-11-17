天鵝絨革命30周年　30萬人要求涉貪總理下台

周日（17日）是捷克天鵝絨革命30周年，30萬人上周六（16日）在首都布拉格示威，向捲入貪腐醜聞的總理巴維斯發出最後通牒，要求他出售業務或辭職下台。示威者形容民主及公義危在旦夕，要求政客尊重法治制度，表明訴求未滿足前不會放棄抗爭。

示威者在布拉格一個公園集會，內政部指25萬人出席。示威者展示寫上「真相和愛必將戰勝謊言和仇恨」的橫額，並高呼「恥辱」及「辭職」等口號，矛頭指向巴維斯及親俄總統澤曼，指二人威脅民主。他們更要求巴維斯12月31日前出售私人業務，否則辭職下台。有罷課出席集會的學生揚言：「你（巴維斯）離開前，我們不會放棄。」

示威學生表示，國內很多人自行制訂法律及歪曲民主，因此國家的民主制度岌岌可危。也有人指巴維斯有龐大的利益衝突及滿口謊言，但認為他絕不會答應訴求辭職。主辦單位表示：「天鵝絨革命30年後，我們並不樂觀，公義及公共媒體危在旦夕。」

65歲的巴維斯是億萬富商，從政前是商人，主要從事農業及傳媒生意。他去年被控與挪用歐盟200萬歐元（約1730萬港元）補貼有關，但檢察官今年裁定無罪，引起爭議。

1989年11月17日，捷克斯洛伐克爆發示威浪潮，最終推翻當時的共產政權；天鵝絨革命一詞源自抗爭形式，沒有暴力衝突或人命傷亡，而政權更迭期間如天鵝絨般順滑。至於上周六的集會地點萊特納公園，則是天鵝絨革命期間的示威重地。