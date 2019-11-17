國際專題：黃背心運動失勢　華人盼盡早結束

周日（17日）是法國黃背心示威運動一周年，預計國內將爆發大規模示威。民調顯示近7成人支持這場運動，顯示破壞行為未有令民意逆轉，惟聲勢大不如前。有巴黎華人希望運動早日結束，讓國內專注發展經濟；華人政客則反對暴力，要求停止影響日常生活的行為。

黃背心運動的爆發點是政府計劃增加汽車燃油稅，引起中產國民對民生多方面的不滿，激發他們上街抗命。然而，巴黎市民過去數月幾乎忘記黃背心運動，每逢周末如常出外，與去年11月中旬運動爆發後的2、3個月激烈情況相比，大有天淵之別。諷刺的是，眾多巴黎市民現在提起黃背心時，大多認為已是過去及完結的運動，而國內媒體都不再大肆報道。

市政服務文員邦納杜並不支持黃背心運動，但同時認為總統馬克龍應改善國家經濟，例如加強監察黑工情況，以及防止他人利用漏洞騙取福利。她向東網記者表示：「示威者行動完全沒有幫助改善國家，除了政府承諾給予些微工作獎金。」對於示威者連串破壞行為，她指個人沒有受到影響，亦認為示威者算是守規矩，而市內現時大致是和平集會。

回想過去一年，身受其害的巴黎富人區華裔居民黃麗蓉，對運動滿一周年沒有甚麼感想：「我只想運動完結，法國重振經濟。」她提到運動剛開始時，親眼看見運動支持者打爛地下商舖及民居入口玻璃，又放火燒路旁汽車，認為這些行為與爭取訴求並無關係。她更斥責示威者在警方到場發射催淚彈及閃光彈就逃走，是在浪費政府資源，根本毫無意義。

為了平息民憤，馬克龍年初展開全國大辯論，在全國巡迴與市長及民眾會面，討論民生問題。此外，政府最終亦取消增加燃油稅，亦懲罰暴徒及濫權的警員，甚至就警民衝突成立獨立調查。黃背心運動基本上至今年暑假前後已近乎銷聲匿迹，沒多人再談論。

首都華人國會議員陳文雄表示，黃背心運動最初用意是引起全國人民及政府，對日常生活困境的關注，這些問題在過去30年至40年沒未被時任政府徹底解決。他說：「我個人認為能夠動員國民來提醒政府應該是好事。但我反對使用暴力，尤其阻塞道路行為。」

陳文雄又提到馬克龍在國家預算緊張情況下，仍動用170億歐元（約1470億港元）上調最低工資、減免部分稅項等，形容這是勇敢決定，也大幅度回應示威者訴求。至於國內其他問題根深柢固，他認為需要時間去改善，也需要更多時間才可看到成效。

駐法國記者呂靜儀報道