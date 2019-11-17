東盟防長會議開幕　聚焦南海羅興亞危機

南海局勢持續緊張，東盟防長擴大會議周日（17日）在泰國曼谷舉行，10國防長舉行非正式會議，聚焦南海、羅興亞難民危機等地區問題。馬來西亞防長末沙布表示，中國和東盟同意再度舉行海上聯合軍演，但未有透露日期及細節。

會議由泰國副總理兼國防部長普拉威主持，消息人士指議程涵蓋東盟內部和地區問題，當中聚焦東盟內部的安全合作，包括南海爭議。末沙布會後表示，為了地區穩定及和平，呼籲各方執行《南海各方行為宣言》，確保南海自由開放及航行安全。

中國國務委員兼國防部長魏鳳和回應指，中方願與東盟合作解決南海爭端；又表示中國與東盟積極落實雙方共識，防務安全合作穩步推進、成效明顯；他指中國將一如既往支持東盟共同體建設，支持東盟在區域合作中的中心地位。

普拉威又指羅興亞難民危機令大批人逃離家園，繼而影響地區安全；新加坡防長黃永宏提出對區內恐怖主義的擔憂。菲律賓防長洛倫扎納表示，東盟防長去年通過海上互動準則，希望這可成為東盟各國海軍和海事機構的守則、東盟和中國磋商南海行為準則的參考。