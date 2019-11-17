王爾德金戒指被盜17年　藝術偵探尋獲再物歸原主

19世紀愛爾蘭大文豪王爾德（Oscar Wilde）一隻收藏在母校牛津大學麥達倫學院的黃金戒指，17年來一直下落未明。荷蘭一名藝術偵探多年來苦尋失物下落，早前成功憑直覺尋回戒指。他計劃下月4日舉行小型儀式，將珍貴黃金戒指物歸原主。

該枚戒指是王爾德1876年送給友人的禮物，戒指上以希臘文刻上「愛的禮物，獻給希望得到愛的人」等字，一直存放在麥達倫學院。2002年，一名清潔工人偷走戒指，被捕後聲稱已將戒指聯同其他廢鐵以150英鎊（約1500港元）賣掉。學院其後懸紅3500英鎊（約3.5萬港元），希望尋回失物，惟一直音信全無。外界甚至認為，該枚價值達7萬英鎊（約70萬港元）戒指已被溶為黃金。

然而，一直鍾愛王爾德作品的藝術偵探布蘭德（Arthur Brand）沒有放棄，多年來繼續追尋戒指下落。他透過一名熟悉英國黑市藝術品市場的古董賣家，知道在倫敦2015年哈頓花園保險庫劫案後，有一枚刻有俄文的戒指在黑市放售。

布蘭德直覺認為那是王爾德的黃金戒指，只是他人錯將戒指希臘文當作俄文。直至近期，他終於聯絡到戒指擁有人，證實它是王爾德的黃金戒指，並獲對方答允交還麥達倫學院。對於能夠與珍貴藏品破鏡重圓，麥達倫學院衷心感謝布蘭德。