多國政要推銷「黃金護照」　歐盟憂助長洗黑錢

一個名為「第13屆全球公民會議」的活動上周三（13日）於英國倫敦一間酒店中舉行，加勒比海國家聖盧西亞、歐洲國家阿爾巴尼亞及黑山的總理也有出席，他們連同多國政要，在場向富豪推銷國家的「黃金護照」。他們推出計劃，讓有錢人透過投資他們的國家，以換取公民身份。歐盟擔心「黃金護照」計劃會助長洗黑錢及其他犯罪活動。

當日約有300名來自世界各地的富豪出席。聖盧西亞總理查士納向富豪保證，只要向他們的國家投資10萬美元（約78萬港元），就可以在3個月內獲得公民身份。此後，也能獲得一本「黃金護照」，可免簽證到訪145個國家，包括英國、歐盟神根區、香港及新加坡。除了查士納、阿爾巴尼亞及黑山的總理外，一名馬耳他部長、來自安提瓜的大使及塞浦路斯代表亦有推介他們的「黃金護照」計劃。

即將上任的歐盟委員會副主席朱羅娃表示：「黃金護照計劃帶來不少隱憂，批出公民身份造成嚴重的安全風險，因為它對投資人賦予歐盟公民的所有權利，又容許他們自由出入歐盟。」她指，歐盟不能成為罪犯、貪污及洗黑錢的安全天堂。