股票交易員厭倦營役　變賣家當一家環遊世界

一名與家人旅居南非的英國男子，出任股票交易員達9年，每日過着朝九晚五的營役生活。數年前他頓悟要真正體驗人生，毅然賣掉家當與妻子及一對孩子展開環球之旅，期間夫婦倆靠做短期工作賺旅費及住在廉價旅館。他們走遍亞洲和南美13個國家48個城市，日前完成18個月旅程返回南非。雖然他們要重新建立一切，但男子仍不言悔。

45歲男子巴爾代奧（Andre Baldeo）與44歲妻子貝姬，以及一對分別10歲及12歲的子女居於南非開普敦，巴爾代奧任股票交易員時年薪3.5萬英鎊（約35萬港元），一家過着舒適生活。2016年，他被每日望電腦看圖表的生活壓得透不過氣來，加上知悉友人患腦瘤，令他感到必須改變生活方式，並希望擴闊孩子的眼界，與家人商量後決定展開環球旅遊。

巴爾代奧賣掉房子，一家人去年4月踏上旅途，首站是東南亞婆羅洲沙撈越，之後先後到過馬來西亞、菲律賓、泰國、越南和日本；今年2月從亞洲飛往南美，到過哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、玻利維亞、智利，最後在上月從終點站哥斯達黎加返回南非。

巴爾代奧與貝姬在旅途上，主要做一些短期工作賺旅費和換食宿。這趟旅程雖然花了6.5萬英鎊（約65萬港元），而且他們回南非後一切要重來，但他們認為旅程留下很多值得珍藏的美好回憶，故此絲毫不後悔。