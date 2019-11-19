美媒獲數百外洩文件　揭德黑蘭插手伊拉克政壇

伊朗多地爆發示威之際，美媒周一（17日）獲得一批被洩漏的伊朗情報文件，揭露伊朗在伊拉克​​的影響力深遠，包括德黑蘭如何招募在伊拉克的前美國中央情報局（CIA）線人；以及伊朗革命衞隊如何說服伊拉克各政黨支持政權。

《紐約時報》及網媒《The Intercept》從消息人士獲得數百份來自伊朗情報與國家安全部的文件，該兩媒體核實其中在2014年至2015年撰寫的700頁報告。消息人士希望全世界看到伊朗在他國家伊拉克的所作所為。

報道指，洩露的文件詳細描述德黑蘭如何積極地嵌入伊拉克事務，以及蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）作為伊朗革命衞隊聖城旅的指揮官的獨特角色。消息人士披露，蘇萊曼尼在伊拉克近期爆發大型示威時，到訪巴格達和納杰夫主持會議，說服各政黨團結支持伊拉克總理馬赫迪。

文件亦披露，伊拉克在2014年時任的石油部長的馬赫迪（Adel Abdel Mahdi）與德黑蘭有「特殊關係」等。又指，美國自2011年從伊拉克撤軍後，德黑蘭於是招募當地的前CIA線人，以金錢換取情報。

另外，兩國軍事情報官員在會面中，伊拉克曾向伊朗發出信號指：「所有伊拉克軍隊的情報都是你們的。」伊拉克軍方更提出向伊朗提供一套由美國建立的秘密系統，由伊拉克總理辦公室和軍事情報部門運作，可用於竊聽伊拉克人的電話。