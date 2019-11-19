美國推翻41年來立場　指以色列佔西岸不違國際法

以巴緊張局勢未解之際，美國國務卿蓬佩奧周一（18日）宣布，美國不再認為以色列佔領西岸的建築物為「不符國際法」，顛覆了美國過去41年來對以巴問題的立場。華府的立場逆轉被視為令巴勒斯坦建國的希望更為渺茫，引發巴人怒火。

蓬佩奧宣布，華府推翻國務院1978年指以色列西岸民房「不符國際法」的法律主張。他稱︰「事實是，以巴衝突永不會有公允的論斷，根據國際法爭拗誰對誰錯，並不會帶來和平。」以色列總理內塔尼亞胡政府對此表示歡迎，形容是「改正了歷史錯誤」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的發言人直斥︰「美國政府在以巴和平進程中，已失去了擔任任何角色的所需誠信。」而歐盟亦不點名美國批評，西岸一切建築均有違國際法、有損以巴和平，呼籲以色列停止佔領行為。除美國外，大部分國家認為以色列是在東耶路撒冷及西岸非法殖民。

巴人一直希望在西岸及加薩地帶立國，並以東耶路撒冷為首都，但美國去年突然宣布承認耶路撒冷為以色列的首都，如今更對以色列佔領西岸之舉首肯。雖然此舉象徵意義大於實際意義，但對面臨組訓困難的政治危機的內塔尼亞胡來說，或會成為一場及時雨。